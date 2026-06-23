Aaron Ramsey devient l’entraîneur d’Oxford United

Retraité des terrains depuis octobre dernier et une dernière expérience aux Pumas au Mexique, Aaron Ramsey (35 ans) a pris la direction des bancs de touche. Il vient d’être nommé entraîneur d’Oxford United, club de 3e division anglaise.

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Welcome, Aaron Ramsey!



We are delighted to announce the appointment of Aaron Ramsey as the Club’s new Men’s Team Head Coach. — Oxford United (@OUFCOfficial) June 23, 2026

Il s’agit de sa seconde expérience à la tête d’une équipe première, après avoir occupé le rôle d’entraîneur-joueur pendant les trois derniers matchs de la saison 2024-2025 à Cardiff. Le Gallois n’avait pas réussi à sauver le club de la relégation en League One malgré une victoire et deux nuls.