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Aaron Ramsey devient l’entraîneur d’Oxford United

Par Maxime Barbaud
1 min.
Aaron Ramsey @Maxppp

Retraité des terrains depuis octobre dernier et une dernière expérience aux Pumas au Mexique, Aaron Ramsey (35 ans) a pris la direction des bancs de touche. Il vient d’être nommé entraîneur d’Oxford United, club de 3e division anglaise.

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Il s’agit de sa seconde expérience à la tête d’une équipe première, après avoir occupé le rôle d’entraîneur-joueur pendant les trois derniers matchs de la saison 2024-2025 à Cardiff. Le Gallois n’avait pas réussi à sauver le club de la relégation en League One malgré une victoire et deux nuls.

Pub. le - MAJ le
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