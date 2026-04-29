PSG : les mots forts de Matvey Safonov

Désigné comme le point faible du PSG par la presse allemande en début de semaine, Matvey Safonov voulait répondre sur le terrain hier soir lors de la 1/2 finale aller de la Ligue des Champions. Le Russe a encaissé 4 buts, mais il a aussi réalisé des arrêts déterminants. Après la rencontre, il a partagé un message sur sa chaîne Telegram.

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« Je pense que c’est précisément pour des matches comme celui-ci qu’on dit qu’on peut les compter sur les doigts d’une main dans une carrière. La première partie du spectacle est terminée, préparons-nous pour la seconde. » Un deuxième acte qui aura lieu à Munich et pour lequel Safonov sera attendu de nouveau au tournant.