Ligue des Champions
PSG : les mots forts de Matvey Safonov
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@Maxppp
Désigné comme le point faible du PSG par la presse allemande en début de semaine, Matvey Safonov voulait répondre sur le terrain hier soir lors de la 1/2 finale aller de la Ligue des Champions. Le Russe a encaissé 4 buts, mais il a aussi réalisé des arrêts déterminants. Après la rencontre, il a partagé un message sur sa chaîne Telegram.
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« Je pense que c’est précisément pour des matches comme celui-ci qu’on dit qu’on peut les compter sur les doigts d’une main dans une carrière. La première partie du spectacle est terminée, préparons-nous pour la seconde. » Un deuxième acte qui aura lieu à Munich et pour lequel Safonov sera attendu de nouveau au tournant.
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