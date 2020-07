Vente OM : Ajroudi entretient le flou quant aux investisseurs de son projet

Il est au centre de toutes les discussions ces dernières semaines, l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ajroudi n’en demeure pas moins quelqu’un de très mystérieux. Dans un entretien accordé à la Provence, ce matin, le candidat affirmé au rachat de l’OM s’est montré particulièrement évasif au sujet de ce rachat. Lorsque le journaliste a évoqué la potentielle présence du prince saoudien Mohammed ben Salmane, Ajroudi a tout bonnement répondu : « au moment opportun vous découvrirez tout.»

On ne sait donc pas qui sera l’heureux élu et selon lui, il n’y aura que des entreprises privées dans son tour de table : « certains fonds souverains veulent et ne demandent que ça, mais ils se battent suffisamment dans la région. Le Bahreïn veut en faire partie par exemple. On veut de la tolérance, je ne suis pas là pour créer la bataille entre le Qatar et l’Arabie Saoudite. On est loin de tout ça. Mon sujet, c’est la Méditerranée, la région PACA.» Des petites indications certes, mais une nouvelle fois, ce ne sont que des mots. Les prochaines semaines devraient nous permettre d'en savoir plus.