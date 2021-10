Le PSG, Liverpool et Manchester United font déjà trembler le Barça pour Gavi

Le Barça et l'Espagne n'ont d'yeux que pour Gavi depuis quelques jours. Malgré 7 apparitions professionnelles seulement avec les Blaugranas, le très jeune milieu de terrain (17 ans) a déjà tapé dans l'œil de Luis Enrique, qui l'a convoqué et titularisé contre l'Italie en demi-finale de Ligue des Nations. Il a bien fait puisqu'il a brillé durant cette victoire de la Roja.

Il n'en fallait pas plus pour mettre les grands clubs européens en état d'alerte. Sous contrat jusqu'en 2023, Gavi est déjà dans le viseur de Manchester United, Liverpool et du PSG, nous apprend El Nacional. Il faut dire que la clause du joueur est de 50 M€ seulement actuellement, un montant très abordable pour un grand club. Que le Barça se rassure cependant car le milieu de terrain compte bien lui donner sa priorité. Un rendez-vous est même prévu prochainement avec Iván de la Peña, ancien du Barça et agent de Gavi, dans le but de prolonger la pépite.