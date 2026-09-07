Serge Aurier va signer en 7e division !

Le 11 août dernier, le Racing Club de Lens a annoncé le grand retour de Serge Aurier par le biais d’un communiqué de presse. «Entre formation et transmission. Pur produit Made in Gaillette auréolé de plus de 400 matchs en professionnel, Serge Aurier fait son retour à La Gaillette Gervais Martel. L’ancien international ivoirien partagera son expérience avec les U15 en qualité d’entraîneur adjoint.» Mais l’ancien latéral droit du PSG ne compte pas pour autant raccrocher les crampons.

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Libre de signer où il le souhaite, le joueur n’a pas trouvé chaussure à son pied depuis la fin de son aventure à Persépolis en Iran en août dernier. Finalement, il a enfin trouvé un point de chute. Ce ne sera pas à un niveau professionnel, mais en 7e division. En effet, La Voix des Sports révèle qu’il va signer au FC Montigny-en-Gohelle, pensionnaire de Régional 2 dans les Hauts-de-France. Il reste encore des détails à finaliser. Une fois que tout sera réglé, il pourra continuer à tâter le cuir tout en lançant sa carrière d’entraîneur adjoint.