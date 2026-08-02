Rennes : Esteban Lepaul fait déjà sensation pendant la pré-saison

Le Stade Rennais peut compter sur Esteban Lepaul pour la saison prochaine. Opposés à Galatasaray en match de préparation, les Bretons ont arraché un match nul spectaculaire (3-3) grâce à un Esteban Lepaul irrésistible. L’attaquant français, meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière avec 21 réalisations, a signé un triplé retentissant, trouvant le chemin des filets aux 27e, 58e et 61e minutes, dont un penalty parfaitement transformé. Au-delà du simple résultat, c’est surtout la manière qui impressionne.

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Toujours aussi clinique dans la surface, Lepaul a une nouvelle fois démontré son sens du placement et son sang-froid devant le but. Avec déjà six réalisations en quatre rencontres de préparation, il confirme que son incroyable exercice 2025-2026 n’avait rien d’un feu de paille et qu’il aborde cette nouvelle saison avec une confiance maximale. « Depuis que je suis arrivé, il enchaîne les buts. Je suis habitué à le voir beaucoup marquer. En tout cas, il est dans une évolution constante, d’abord parce qu’il marque, mais dans le jeu aussi avec ses déplacements », a déclaré Franck Haise après la rencontre.

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Franck Haise ferme la porte à un départ d’Esteban Lepaul

Forcément, une telle efficacité ne passe pas inaperçue auprès de son manager : « ce n’est pas anodin de marquer trois buts ici, surtout qu’ils sont dans un style différent. Il continue à avancer. Je crois que les choses sont très claires. Les actionnaires, la direction et moi-même sommes là pour être ambitieux », a-t-il ajouté. L’ancien Angevin continue de voir sa cote grimper sur le marché des transferts après sa belle première saison en Bretagne, où plusieurs clubs suivent toujours de près son évolution.

Malgré cet intérêt grandissant, Franck Haise s’est récemment montré rassurant, expliquant qu’un départ n’était pas à l’ordre du jour. « Estéban a prolongé, il a envie de faire cette saison, d’en faire encore une plus belle, vivre la Coupe d’Europe, ce n’est pas d’actualité et on est très aligné là-dessus. Il n’y a pas de discussions sur ça ». Lavant-centre semble donc prêt à assumer un rôle de leader et à porter les ambitions européennes du club breton. Sa préparation laisse présager une nouvelle saison à très haute altitude, avant d’affronter Brentford pour la suite de cette pré-saison.