Salaires : la Liga fait encore la misère au FC Barcelone, le Real Madrid s’en sort bien !

La suite après cette publicité

C’est un sujet que les supporters du FC Barcelone - et les amateurs de Liga de façon générale - commencent à connaître sur le bout de leurs doigts. Depuis un bon nombre d’années maintenant, sous la houlette de Javier Tebas, le championnat espagnol a instauré un contrôle financier, sorte de DNCG, très strict, qui vise à encadrer les finances des clubs. L’objectif est d’empêcher les écuries ibériques de vivre au-dessus de leur moyen et de ne pas dépenser plus que ce qu’elles ne peuvent se permettre. Et ainsi éviter des situations extrêmes qu’on a pu avoir au début des années 2000 avec des clubs qui ont frôlé la disparition voire qui ont été relégués dans les tréfonds pour d’autres.

On a donc, comme principale mesure, un encadrement de la masse salariale des clubs. Ce qui implique que même si elles ont du cash à disposition, les formations ibériques doivent parfois faire de sacrés numéros d’équilibriste pour pouvoir inscrire les joueurs. C’est d’ailleurs le problème qu’avait le Barça. Plus qu’une question d’argent à disposition, c’était un plafond salarial très bas qui empêchait le club d’agir. Forcément, les clubs plutôt bien gérés ont un peu plus de marge de manoeuvre pour construire leur effectif que les autres. On a bien vu que le FC Barcelone a dû avoir recours à des méthodes parfois saugrenues, contraignant aussi les joueurs recrutés à faire d’énormes sacrifices niveau salaires, pour se renforcer. Ce jeudi, la Liga a dévoilé le plafond salarial autorisé pour chaque club.

À lire

Scandale sexuel : le Real Madrid sort du silence

Situation critique pour le Barça

Pour rappel, ce top salarial est établi en fonction des revenus et de la solvabilité de chaque club. Le Real Madrid par exemple s’en sort très bien. Au total, les Madrilènes peuvent dépenser jusqu’à 727 millions d’euros annuels pour construire leur effectif. C’est environ 45 millions d’euros de plus que la saison dernière, signe que les Merengues ont vu leur santé financière déjà très bonne s’améliorer encore un peu. La presse espagnole précise, sans pour autant donner de chiffres, que la masse salariale du Real Madrid reste encore bien loin de ces 727 millions d’euros autorisés et que par conséquent, les Madrilènes pourraient même enrôler quelques stars supplémentaires sans soucis.

La suite après cette publicité

En revanche, le Barça est dans la mouise. Le FC Barcelone avait jusqu’ici 648 millions d’euros de plafond salarial, et il a été drastiquement réduit à 270 millions d’euros. À titre d’exemple, c’est moins que ce que la Liga autorise à l’Atlético (296 M€ pour les Colchoneros) ! Presque 400 millions d’euros de moins que la saison dernière pour les Catalans donc, qui, malgré d’énormes efforts tout au long de l’été, restent encore au-dessus de ce montant de 270 millions d’euros. La masse salariale actuelle de l’équipe entraînée à Xavi est effectivement de 404 millions d’euros selon Mundo Deportivo. Une situation critique qui empêchera normalement les Barcelonais de recruter en janvier, et qui risque de rendre difficiles les inscriptions de futurs contrats. Le club champion d’Espagne reste d’ailleurs soumis à la règle du 1/2, c’est-à-dire qu’il ne pourra dépenser que 50% des revenus qu’il perçoit en ventes de joueurs pour recruter, alors que l’objectif de Laporta était de passer en 1/1 (100% des revenus utilisables). Les Blaugranas ont encore du pain sur la planche…