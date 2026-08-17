Atlético : Kang-in Lee voulait absolument revenir en Espagne

Lors de sa conférence de presse de présentation, Kang-In Lee a évoqué son retour en Espagne et sa grande motivation au moment de découvrir l’Atlético de Madrid. L’international sud-coréen n’a pas caché son impatience de retrouver la Liga, un championnat qu’il connaît bien après avoir grandi dans le pays et avoir porté les maillots de Valence et de Majorque.

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«Je suis très heureux de rejoindre ce grand club. J’ai hâte de contribuer et de remporter des titres. Je viens avec l’ambition de tout gagner. Le club passe avant tout. J’ai vécu en Espagne depuis mon enfance et je savais déjà à quel point c’était un grand club. Dès qu’on me l’a annoncé, je n’ai eu qu’une envie : rejoindre l’Atlético et gagner des titres. J’arrive avec beaucoup d’ambition. Nous allons travailler dur pour apporter beaucoup de joie à tous les supporters de l’Atlético. J’y ai pensé à maintes reprises depuis mon départ d’Espagne : il fallait que je revienne jouer ici. C’est là où j’ai grandi et je suis impatient de rejouer en Liga. J’ai de grandes ambitions», a confié l’international sud-coréen.