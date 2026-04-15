Le Real Madrid et l’Espagne crient au scandale !

Le Real Madrid y a cru. Et comme son rival blaugrana hier, le club merengue l’a mauvaise contre l’arbitre de son quart de finale retour de Ligue des Champions. Après un début de match de folie, la Casa Blanca sortait un gros match face au Bayern Munich. Mieux, elle menait 3-2 et penser forcer les Bavarois à disputer les prolongations. Quand un événement a tout fait basculer.

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Entré en jeu à l’heure de jeu à la place de Brahim Diaz, Eduardo Camavinga était averti une première fois à la 78e minute pour une faute sur Jamal Musiala. Neuf minutes plus tard, l’arbitre du match, Slavko Vincic, sort un deuxième jaune pour le Français, jugé coupable de gain de temps. Un nouvel avertissement synonyme d’expulsion pour le milieu de terrain, même si M. Vincic semblait avoir oublié que l’ancien Rennais avait déjà un carton au moment de l’avertir une deuxième fois. Madrid protestait, mais le mal était fait.

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«Cela frôle l’abus d’autorité»

Deux minutes plus tard, Luis Diaz égalisait et scellait le sort du duel, avant le dernier but munichois de Michael Olise (4-3). Éliminés, les Madrilènes se ruaient ensuite sur l’arbitre au coup de sifflet final afin de lui faire part de leurs reproches. Certains se sont montrés trop critiques puisque Arda Güler a été expulsé après le coup de sifflet final. Une colère contre le directeur du jeu qui s’est poursuivi après la rencontre. « C’est très clair. Personne ne comprend ce carton rouge rouge. Ça a déséquilibré un match qui était équilibré, ça nous a coûté cher. Il reste la Liga, mais c’est très difficile, on va devoir finir la saison. Mon futur ne me préoccupe pas, je pense à mes joueurs, aux efforts qu’ils ont faits ce soir. Je pense aux supporters qui sont venus. C’est le Real Madrid et le Real Madrid revient toujours », a confié Alvaro Arbeloa au micro de Canal+, avant d’en remettre une couche face aux médias espagnols. « On ne peut pas expulser un joueur pour un truc comme ça. Je crois que l’arbitre ne savait même pas qu’il avait déjà un carton jaune. Il a gâché le match et la rencontre ».

Spécialiste de l’arbitrage pour AS et la Cadena SER, Iturralde González s’étonnait lui aussi d’une telle décision. « Pas à ce niveau-là, voyons… D’abord, il commet une faute, mais ensuite, il lui donne un carton jaune pour avoir pris le ballon. Camavinga n’aurait pas dû faire ça, mais à ce niveau-là, on ne peut pas sanctionner quelqu’un pour une telle chose. Si tu prends le ballon, selon le règlement, tu peux donner un carton. Mais là, c’est une question de bon sens : à ce niveau, tu ne peux pas laisser une équipe à dix pour ça. Je suis sûr qu’on va le lui dire à un moment ou à un autre. Mais Camavinga ne doit pas faire ça, c’est vrai aussi », a-t-il confié, imité par Alfonso Pérez Burrull, journaliste pour Marca. « C’est disproportionné d’expulser un joueur pour une action comme celle-là. Il ne retient le ballon que trois secondes et l’arbitre doit faire preuve de beaucoup plus d’équilibre compte tenu de l’enjeu pour les équipes et surtout de l’impact sur le match. Cela frôle l’abus d’autorité ». Rien que ça !