CdM 2026 : Kylian Mbappé et Michael Olise ont quitté le rassemblement des Bleus
Lundi soir, l’équipe de France s’est rassurée avant le début de la Coupe du Monde 2026 en battant l’Irlande du Nord à Lille (3-1). Aujourd’hui, les joueurs de Didier Deschamps ont quartier libre et certains en ont profité pour quitter momentanément le rassemblement des Bleus.
C’est vrai. Les deux attaquants français ont pris l’avion après le match des Bleus à Lille.— Ilies Peeters (@IliesPeeters) June 9, 2026
Le RDV est fixé demain à midi à Clairefontaine pour le départ vers Boston.@90minFR https://t.co/bb12Gek67q
90 Minutes confirme en effet que Kylian Mbappé a pris un avion juste après le match pour filer à Madrid, tandis que Michael Olise a fait de même, mais pour se rendre à Munich. Pour rappel, les Tricolores ont rendez-vous demain à midi à Clairefontaine pour le départ vers les États-Unis et Boston.
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