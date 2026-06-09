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Coupe du Monde

CdM 2026 : Kylian Mbappé et Michael Olise ont quitté le rassemblement des Bleus

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Olise félicité par Dembélé @Maxppp
France 3-1 Irlande du N.

Lundi soir, l’équipe de France s’est rassurée avant le début de la Coupe du Monde 2026 en battant l’Irlande du Nord à Lille (3-1). Aujourd’hui, les joueurs de Didier Deschamps ont quartier libre et certains en ont profité pour quitter momentanément le rassemblement des Bleus.

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90 Minutes confirme en effet que Kylian Mbappé a pris un avion juste après le match pour filer à Madrid, tandis que Michael Olise a fait de même, mais pour se rendre à Munich. Pour rappel, les Tricolores ont rendez-vous demain à midi à Clairefontaine pour le départ vers les États-Unis et Boston.

Pub. le - MAJ le
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