Serie A : la Fiorentina et la Juve dos à dos

La Juventus devait l’emporter ce soir pour ne pas laisser filer le wagon européen. En déplacement du côté de la Fiorentina, la Vieille Dame, huitième, devait donc prendre les trois points face à une Viola qui flirte avec la zone rouge. Et les deux équipes se sont quittées sur un 2-2 qui n’arrange personne.

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Pellegrino avait mis la Fio devant dès la 4e minute, mais Woltemade, servi par Kolo Muani, a égalisé peu après la demi-heure de jeu. Njie a remis les siens devant au score au retour des vestiaires, mais un but de Bremer à la 66e permettait à la Juventus de prendre le point du nul. La Juve passe septième au classement de la Serie A, alors que la Fiorentina est quinzième.