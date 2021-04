Rodrigo De Paul plaît beaucoup au Paris SG

Si l'incertitude autour des dossiers Neymar (29 ans) et Kylian Mbappé (22 ans) ralentit quelque peu le mercato du Paris SG, Leonardo n'en reste pas moins actif et explore des pistes de repli en cas de besoin. La dernière en date nous vient d'Italie.

La chaîne de télévision transalpine Sportitalia révèle en effet ce mardi que les Rouge-et-Bleu seraient sur les traces de Rodrigo De Paul (26 ans), milieu offensif de l'Udinese. L'Argentin réalise une nouvelle saison convaincante avec les Frioulans (7 réalisations et 6 passes décisives en 29 apparitions en championnat).

Une sacrée cote en Italie

Valeur sûre de Serie A depuis son arrivée en 2016 (30 buts en 170 apparitions), l'international albiceleste (21 sélections) est suivi de longue date par des écuries plus huppées dans la Botte, comme l'Inter et la Juventus. Le natif de Sarandi, souvent annoncé partant, est néanmoins sous contrat jusqu'en juin 2024 et ne sera pas facile à déloger.

L'été dernier, alors que le Leeds de Marcelo Bielsa faisait le forcing pour l'attirer dans ses filets, le Stade Rennais et Florian Maurice s'étaient notamment renseignés sur les conditions d'un éventuel transfert et la réponse italienne les avait refroidis : entre 30 et 35 M€. Le tarif sera-t-il le même cet été ? Le Paris SG ira-t-il au bout de ses idées dans ce dossier ? La suite au prochain épisode...