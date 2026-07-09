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Coupe du Monde 2026 : Deschamps et Mbappé égalent deux records historiques

Par Jordan Pardon
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Avant-même de connaître le résultat du quart de finale entre la France et le Maroc ce soir, Kylian Mbappé et Didier Deschamps s’offrent tous les deux une marque historique. Titulaire pour cette rencontre, le capitaine des Bleus va disputer le 20e match de sa carrière en Coupe du Monde. Il égale ainsi Hugo Lloris, recordman français jusque-là, et dépasse Antoine Griezmann, qui s’était arrêté à 19 lors de la finale de 2022.

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De son côté, Didier Deschamps va diriger son 25e match de Coupe du Monde. C’est tout simplement un record dans l’histoire de la compétition. Le sélectionneur des Bleus égale l’Allemand Helmut Schön et dépasse le Brésilien Carlos Alberto Parreira (24). DD pourrait, au mieux, pousser ce record jusqu’à 27 d’ici la fin de la Coupe du Monde. Ce sera le cas si les Bleus s’imposent ce soir puisqu’ils seront assurés de jouer le match pour la troisième place en cas de qualification dans le dernier carré.

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