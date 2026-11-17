Avec trois victoires et un nul, le mandat de Brahim Hemdani avait plutôt bien débuté à la tête de la sélection algérienne. Il en fallait tout de même plus pour faire taire les sceptiques vis-à-vis de ce choix plutôt surprenant de la fédération pour succéder à Vladimir Petkovic. L’ancien défenseur de l’OM ne dispose que d’une expérience limitée, lui qui a dirigé avant cela Courbevoie, Marignane et les U20 algériens. Malgré cela, les Fennecs occupaient, et occupent toujours, la 1ère place dans leur poule de qualifications à la prochaine CAN, devant le Togo.

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Cette équipe qu’ils avaient battue 1-0 il y a trois jours, non sans douleur, a pris sa revanche et pas de n’importe quelle manière. À Lomé, les Éperviers n’ont pas fait de détail en étrillant leurs adversaires 3-0 grâce à une première période parfaite. Un doublé de Klidje (18e, 32e) et un but de Boateng (38e) ont suffi dans cette rencontre à sens unique. Le Togo en profite pour revenir à un petit point de l’Algérie dans ce groupe, à deux journées de la fin de cette phase de qualifications. Du côté algérien, c’est évidemment la consternation. Hemdani essuie ses premières critiques.

Hemdani ne se cache pas

«Je suis le premier responsable de cette défaite, a réagi l’intéressé en conférence de presse. C’est une défaite douloureuse et difficile à digérer, mais nous allons poursuivre le travail que nous avons commencé, et essayer de corriger les erreurs commises.» Pas grand-chose n’avait convaincu samedi dernier, ce fut bien pire aujourd’hui. Le pari d’un changement de système (une pointe au lieu de deux), de toute la ligne d’attaque (Bakrar, Ghedjemis, Abdelli, Rebbach à la place d’Amoura et Gouiri), ainsi que du milieu de terrain (seul Bentaleb était à nouveau titulaire) fut un échec.

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Cette première défaite de l’Algérie en qualifications de la Coupe d’Afrique depuis le 16 octobre 2018 (1-0 contre le Bénin) met fin à une série d’invincibilité de 23 matchs. Cette prestation met également en lumière d’autres problèmes dans ce rassemblement qui fut très compliqué. L’absence de certains éléments comme Rayan Aït-Nouri et Ilan Kebbal, et même les blessures d’autres joueurs à l’instar d’Anis Hadj Moussa et d’Ibrahim Maza ont fait naître quelques suspicions. Il y a un certain malaise au sein de la sélection, et même de la défiance à l’égard d’Hemdani et de son adjoint, Anthar Yahia.

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Un avenir déjà remis en question

La fédération est d’ores et déjà attendue au tournant. «Pour parler de ce type de questions (son avenir, ndlr), je pense que ça reste prématuré, même si je sais que la défaite et la physionomie du match n’aident pas», répond le sélectionneur contesté. Il espère être encore là lors de la prochaine fenêtre internationale au mois de mars. «On a passé une mauvaise soirée, on sait qu’on n’a pas été à la hauteur. L’objet des futures semaines et des prochains mois, c’est avant tout de se remettre en question.» Les prochains jours seront déterminants…