Le message du controversé Chilavert après l’élimination du Paraguay contre la France
Au coeur de la polémique pour ses propos racistes tenus à l’égard des joueurs de l’équipe de France hier, en amont du 1/8e de finale de Coupe du Monde entre les Bleus et le Paraguay, José Luis Chilavert a pris la parole. Non pas pour faire son mea-culpa ou exprimer une forme de regret, mais pour féliciter les joueurs paraguayens après leur parcours.
« Chers joueurs, staff technique et médical : vous êtes tombés avec dignité, défendant l’histoire du Paraguay, une histoire de lutte et de respect de soi . Préparez-vous pour les prochains défis. Vous serez toujours dans nos cœurs », a écrit l’ancien gardien de Strasbourg sur son compte X. Ces dernières semaines, il avait pourtant fustigé le sélectionneur Gustavo Alfaro et certains joueurs.
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