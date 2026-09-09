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Ligue des Champions

LdC : Arsenal bloqué à Londres avant le choc face à Naples

Par Sasha Nahon
1 min.
Mikel Arteta @Maxppp

Arsenal a connu un voyage mouvementé avant son entrée en lice en Ligue des champions face à Naples, ce mercredi. Les Gunners devaient rejoindre l’Italie mardi, mais leur départ de Londres a été fortement retardé par une importante panne technique touchant le contrôle aérien britannique rapporte le Daily Mail. Près de 300 vols ont été annulés au Royaume-Uni et l’avion d’Arsenal est resté cloué au sol pendant plusieurs heures. Mikel Arteta et ses joueurs ont ainsi dû patienter au centre d’entraînement de London Colney avant de pouvoir finalement prendre la direction de l’aéroport. L’équipe n’était attendue à Naples que vers 21h30, heure locale, bien plus tard que prévu.

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Ce contretemps a notamment contraint Arsenal à annuler la conférence de presse de Mikel Arteta programmée mardi soir à Naples. Les services britanniques de la circulation aérienne ont expliqué avoir rencontré un problème avec leur système de traitement des vols, avant d’annoncer qu’une solution avait été mise en place. Aucun élément ne laissait alors penser à une cyberattaque. Malgré cette arrivée tardive et une préparation forcément chamboulée, Arsenal doit désormais se concentrer sur son rendez-vous européen face au Napoli. Une rencontre pour laquelle Jurrien Timber pourrait effectuer son retour dans le groupe, lui qui s’entraîne de nouveau avec ses partenaires depuis plusieurs semaines.

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