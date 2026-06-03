Lionel Messi s’offre un nouveau trophée

Lionel Messi a été distingué par le Prix Prince des Asturies du Sport en 2026, une récompense parmi les plus prestigieuses du monde sportif. Le jury a salué l’ensemble de sa carrière exceptionnelle, tant par ses performances que par son influence majeure sur le football moderne à l’échelle mondiale. De ses débuts au FC Barcelone à son statut de légende internationale, Messi incarne une trajectoire sportive hors norme qu’on ne présente plus.

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Au FC Barcelone, il s’est imposé comme le joueur emblématique de l’âge d’or du club, remportant notamment plusieurs Ligues des Champions et Liga avant de poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain puis à l’Inter Miami. Avec l’Argentine, il a atteint le sommet en remportant la Coupe du Monde 2022 ainsi que deux Copa América. Le jury a également mis en avant son palmarès individuel record, dont huit Ballons d’Or, ainsi que son engagement et son exemplarité sur et en dehors des terrains.