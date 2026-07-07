Coupe du Monde 2026, Égypte : les mots du gardien après la remontada de l’Argentine

Quel match frustrant pour lui. Longtemps impérial dans ses buts, Mostafa Shobeir a maintenu l’Égypte face à l’Argentine grâce à plusieurs interventions décisives, dont un penalty repoussé face à Lionel Messi et une parade exceptionnelle devant Julián Álvarez. Héroïque durant une grande partie de la rencontre, le gardien d’Al Ahly n’a toutefois rien pu faire face à la remontée de l’Argentine en fin de match, encaissant trois buts dans le dernier quart d’heure.

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Après la rencontre, le portier a notamment déclaré : « non, ce sont de petits détails. C’est comme ça le football. C’est comme ça qu’on gagne et qu’on perd. Nous avons perdu notre concentration dans les dernières minutes. Je parle de l’équipe en général, pas d’un joueur en particulier. Je pense que nous avons réalisé un très bon match, tout près de la qualification. Oui, bien sûr que nous sommes fiers. Je suis très fier d’avoir disputé ce huitième de finale. C’est d’ailleurs historique pour nous. Nous avions la niaque pour aller jusque-là, mais ça n’a pas fonctionné. C’est comme ça. »