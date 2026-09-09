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UEFA Youth League

Youth League : le PSG écrase le Slovan Bratislava 6 à 1

Par Dahbia Hattabi
1 min.
David Boly @Maxppp

Ce soir à 21 heures, le Paris Saint-Germain entame une nouvelle campagne de Ligue des Champions. Les doubles tenants du titre vont accueillir le Slovan Bratislava au Parc des Princes. Quelques heures avant, le club de la capitale est entré en lice en Youth League, la C1 des U19. Opposés à l’équipe du Slovan Bratislava, les joueurs de Jean-François Vulliez n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires.

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Adam Ayari a parfaitement lancé les siens à la 10e minute de jeu. Puis, David Boly a doublé la mise à la 32e (2-0). Ayari s’est ensuite offert un doublé, portant le score à 3-0 (41e) avant la mi-temps. En deuxième période, Younes Idder y est allé de son but (4-0, 65e), tout comme Noah Adnane (5-0, 75e). Ayari a signé un triplé à la 77e (6-0) pour conclure ce festival parisien. Au final, le PSG s’est imposé 6 à 1, puisque Lukáš Šalkovič a inscrit un but pour les visiteurs à la 88e. Lors de la prochaine journée, les Franciliens iront défier Manchester City le 14 octobre.

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