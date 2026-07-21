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Presnel Kimpembe quitte le Qatar SC

Par Aurélien Macedo
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Fin de l’aventure qatarie pour Presnel Kimpembe. Parti du Paris Saint-Germain l’an dernier après le premier sacre du club francilien en Ligue des Champions, le natif de Beaumont-sur-Oise aura disputé 11 matches avec le sixième de la dernière Qatar Stars League.

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Néanmoins, le défenseur central de 30 ans ne va pas continuer l’aventure. Libre, il peut désormais s’engager où il le souhaite. En tout cas, il a désormais le choix pour la suite.

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