Presnel Kimpembe quitte le Qatar SC

Fin de l’aventure qatarie pour Presnel Kimpembe. Parti du Paris Saint-Germain l’an dernier après le premier sacre du club francilien en Ligue des Champions, le natif de Beaumont-sur-Oise aura disputé 11 matches avec le sixième de la dernière Qatar Stars League.

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شكراً بريسنيل كيمبيمبي 💛🙏🏼



Thank you, Presnel Kimpembe. 💛🙏🏼 pic.twitter.com/R5pi0wsEQW — Qatar SC | نادي قطر الرياضي (@QatarSportClub) July 21, 2026

Néanmoins, le défenseur central de 30 ans ne va pas continuer l’aventure. Libre, il peut désormais s’engager où il le souhaite. En tout cas, il a désormais le choix pour la suite.