Coupe du Monde 2026 : Didier Deschamps a tranché pour son quatuor offensif !

À deux jours de l’entrée en lice des Bleus contre le Sénégal, mardi soir (21 heures), plusieurs incertitudes planaient sur la composition de départ. De la satisfaction née du dernier rassemblement en mars, quelques interrogations se sont installées dans l’esprit de Didier Deschamps, surtout après la défaite contre la Côte d’Ivoire (1-2) et la victoire sans convaincre face à l’Irlande du Nord (3-1). Le quatuor offensif tricolore posait notamment question après une animation offensive jugée peu convaincante.

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Avec Mbappé, Dembélé, Olise, Doué, Cherki, Barcola, Didier Deschamps a été contraint de faire plusieurs choix forts et un doute persistait notamment sur le côté gauche, avec une incertitude entre Désiré Doué et Bradley Barcola. Le profil de l’ex-Lyonnais avait récemment émergé afin de trouver une solution pour prendre la profondeur et être capable de changer de rythme. Mais d’après les journalistes présents sur place, Didier Deschamps aurait fait son choix lors de la séance d’entraînement à huis clos organisée à la Bentley University.

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Bonne nouvelle pour William Saliba

«Les deux peuvent jouer à droite, à gauche, en 9. En club, on change, on permute. C’est ce qui fait notre force. Il y en a un qui peut plus aller en profondeur que l’autre, l’autre qui vient plus au pied. C’est deux styles différents. La concurrence est saine. Le groupe vit bien, on est tous très contents d’être ici», expliquait d’ailleurs Warren Zaire-Emery en conférence de presse, samedi. Désiré Doué gardait pourtant une longueur d’avance sur son collègue du Paris Saint-Germain et, lors de la séance collective d’hier, l’ancien joueur du Stade Rennais figurait dans l’équipe des titulaires.

Désiré Doué devrait donc être le quatrième élément offensif à figurer dans le onze des Bleus contre le Sénégal, aux côtés de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise. Autre nouvelle importante de la séance d’entraînement, William Saliba a retrouvé l’entraînement collectif. A trois jours de l’entrée en lice de l’équipe de France face au Sénégal, le défenseur d’Arsenal est à 100%, d’après RMC Sport. Même si ses douleurs restent présentes, le défenseur central d’Arsenal pourra assurer son rôle.