Julián Alvarez annonce vouloir quitter l’Atlético de Madrid !

La soirée devait être consacrée à la qualification de l’Argentine pour la suite de la Coupe du Monde 2026 et à un nouveau récital de Lionel Messi. Opposée à l’Autriche à Dallas pour la première place du groupe J, l’Albiceleste s’est imposée (2-0) grâce à un doublé de son capitaine, validant ainsi son billet pour les seizièmes de finale dans une ambiance de confiance et de sérénité. Pourtant, alors que les regards étaient tournés vers les performances sportives des champions du monde en titre, une autre actualité est venue secouer la sélection argentine. Remplaçant au coup d’envoi et annoncé sur le banc également pour les prochaines échéances importantes, Alvarez a choisi ce moment particulier pour sortir du silence. Une prise de parole inattendue qui intervient alors que son avenir agite le marché des transferts depuis plusieurs semaines et qui risque de faire énormément de bruit de l’autre côté de l’Atlantique.

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Depuis le début de l’été, le dossier Julian Alvarez est devenu l’un des feuilletons les plus suivis du football européen. Le FC Barcelone rêve de l’attirer en Catalogne et apparaît comme la destination privilégiée du joueur. Arsenal continue également de pousser en coulisses tandis que le PSG est resté attentif malgré des échanges parfois contradictoires avec l’entourage de l’attaquant. Plus récemment, le Real Madrid a même été associé au dossier avec une offre spectaculaire repoussée par l’Atlético de Madrid. Dans le même temps, les dirigeants colchoneros ont multiplié les déclarations pour rappeler leur volonté de conserver leur numéro 19 sur le long terme. Jusqu’ici, Alvarez avait choisi la discrétion, refusant d’alimenter publiquement les spéculations. Un silence interprété comme une marque de respect envers son club, mais aussi comme une façon d’éviter toute polémique durant la Coupe du Monde. Cette stratégie appartient désormais au passé.

Un rêve… en Catalogne ?

Car l’international argentin a franchi un cap important en assumant publiquement son désir de départ. « Ce n’est pas le moment d’en parler, mais je ne peux pas non plus me cacher, j’essaie d’être une personne honnête. J’ai parlé avec les personnes de l’Atlético Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c’est un transfert. Je veux réaliser mon rêve », a-t-il déclaré en zone mixte après la victoire de l’Albiceleste contre l’Autriche. Une déclaration lourde de sens qui confirme les nombreuses informations relayées ces dernières semaines par la presse espagnole. En affirmant avoir déjà échangé avec les décideurs de l’Atlético de Madrid, Alvarez laisse entendre que sa position est claire et arrêtée. Il ne s’agit plus d’une simple réflexion ou d’un questionnement sur son futur, mais bien d’une volonté affirmée de tourner la page. Le joueur estime visiblement que son cycle chez les Colchoneros est terminé et que son développement sportif passe désormais par un nouveau défi à relever dans un autre environnement.

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Cette sortie médiatique place désormais l’Atlético de Madrid dans une situation délicate. Jusqu’à présent, le club madrilène pouvait s’appuyer sur le silence de son attaquant pour maintenir une ligne ferme et repousser les offensives de ses prétendants. Désormais, la pression change de camp. En affichant publiquement son souhait de quitter la capitale espagnole, Julian Alvarez ouvre une nouvelle phase dans ce dossier qui pourrait rapidement se transformer en bras de fer. Son objectif semble clair et les médias ibériques continuent d’assurer que le FC Barcelone reste sa priorité absolue. Reste à savoir si cette prise de position suffira à faire évoluer la position des dirigeants rojiblancos. Une chose est certaine, alors que l’Argentine poursuit son parcours mondial avec ambition, l’avenir de l’un de ses attaquants les plus talentueux vient de prendre un tournant majeur. Et tout pourrait s’accélérer dans les prochains jours.