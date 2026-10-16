Le transfert de Pedri a fait polémique au Barça

Joueur du FC Barcelone depuis 2019, le milieu de terrain espagnol Pedri (23 ans) s’est depuis imposé comme un élément majeur du club catalan (29 buts et 35 passes décisives en 255 matchs). Pourtant, certains au sein du Barça ont fortement douté au moment où les Culés ont déboursé 5 millions d’euros pour arracher le joueur à Las Palmas, alors que ce dernier n’avait que 16 ans. C’est ce que révèle l’ancien dirigeant blaugrana (2018-2021), Ramón Planes.

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« Quand j’étais au Barça, j’ai eu beaucoup de mal à faire aboutir le transfert de Pedri. Beaucoup de personnes au sein du club ne comprenaient pas cette opération. Payer cinq millions d’euros pour un joueur de 16 ans qui n’avait pratiquement pas joué une minute en deuxième division semblait fou, d’autant plus que le club disposait d’un excellent centre de formation. Je dois également préciser que ces doutes ne venaient pas de la direction, mais d’autres secteurs. J’ai reçu des messages sur mon portable de personnes me demandant pourquoi je dépensais cet argent. Mais ils ont vu que j’étais convaincu et ils ont fini par l’accepter. Le Barça a une très forte tradition de formation, notamment de milieux de terrain, et beaucoup considéraient le recrutement de Pedri comme une folie. Quand un joueur s’avère bon, tout le monde dit ensuite que c’est lui qui l’a recruté », a-t-il confié à Zona Mixta.