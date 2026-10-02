Ligue des Nations : l’Equipe de France concède le nul contre l’Italie

Vingt ans et quatre mois après, Zinédine Zidane retrouvait le Stade de France, cette fois-ci, dans la peau du sélectionneur des Bleus. Et quoi de plus symbolique qu’un match contre l’Italie pour fêter les retrouvailles avec le public français ? Pour ce troisième match de Ligue des Nations, le technicien âgé de 54 ans réalisait six changements par rapport au XI de départ contre la Belgique (0-1), lundi. Upamecano, Truffert, Cherki, Rabiot, Olise et Dembélé (capitaine) retrouvaient notamment une place de titulaire dans le 4-3-3 tricolore. En face, Roberto Mancini et l’Italie se présentaient sous le même schéma avec Moise Kean aux côtés des deux frères Esposito devant.

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Dès les premières minutes de la rencontre, les Bleus ont donné le ton, avec un pressing haut pour étouffer les Italiens. Mais devant, les Français ont pêché dans la finition, bloqués en partie par le bloc très compact de l’arrière-garde italienne. C’est même la Squadra Azzurra qui s’est procuré la première occasion dangereuse du match, sur transition. Trouvé dans le dos de Truffert, Kayode centrait jusqu’au second poteau pour Moise Kean. Malgré le but quasiment grand ouvert, le joueur de Côme manquait l’immanquable et butait sur un Mike Maignan héroïque (9e). L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain pensait ouvrir le score juste avant la mi-temps, à la suite d’un cafouillage, avant que sa réalisation soit annulée pour hors-jeu (42e). Malgré les huit tentatives de chaque côté, aucune des deux équipes n’avait réussi à prendre le dessus sur l’autre au tableau d’affichage. Au retour des vestiaires, la domination française s’accentuait et Gianluigi Donnarumma devait s’employer pour repousser les frappes de Doué et Dembélé (48e). Finalement, les efforts français étaient récompensés à la 55e minute de jeu.

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Zidane accroché pour son retour au Stade de France

Après une faute adverse sur Rayan Cherki, la France obtenait un coup franc extrêmement bien placé à l’entrée de la surface. Sur une combinaison à deux, Cherki décalait le ballon pour Michael Olise, dont la frappe sublime du gauche allait taper la barre transversale avant de finir au fond des filets de Donnarumma (1-0). Après le but d’Olise, les Bleus continuaient de pousser pour faire le break, mais l’Italie finissait par revenir au score à la 68e minute. Lucas Da Cunha perdait le ballon sous la pression d’Alessandro Bastoni, qui récupérait le cuir avant de filer vers le but français et d’ajuster Mike Maignan pour remettre les deux équipes à égalité (1-1).

Quelques minutes plus tard, Adrien Rabiot tentait de redonner l’avantage aux siens d’une puissante frappe croisée du gauche à l’entrée de la surface, mais Gianluigi Donnarumma se couchait rapidement pour détourner le ballon en corner (71e). Les dernières minutes étaient ensuite marquées par l’expulsion de Dayot Upamecano. Déjà averti après un accrochage avec Moise Kean, le défenseur français écopait d’un second carton jaune à la 85e minute après avoir provoqué une faute sur l’attaquant italien. Réduits à dix, les Bleus devaient alors se contenter du partage des points pour le retour de Zinédine Zidane au Stade de France. Dernier rendez-vous pour les Bleus dans cette trêve internationale : lundi soir, toujours au Stade de France, contre la Belgique (20h45).