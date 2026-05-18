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Ligue 1

Corentin Tolisso annonce où il va jouer la saison prochaine

Par Dahbia Hattabi
Corentin Tolisso, buteur avec l'OL @Maxppp
Lyon 0-4 Lens

Sous contrat jusqu’en 2027 avec l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso arrive à un tournant de sa deuxième aventure en terres rhodaniennes. Mais le capitaine des Gones, qui a parfaitement rempli son rôle et qui a évoqué sa déception de ne pas participer au Mondial avec les Bleus (voir vidéo), a les idées claires pour la suite.

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«Est-ce que c’est la dernière fois qu’on me voit avec le maillot de l’OL ? Non, pas du tout. Il est beaucoup trop beau pour que je ne le remette pas l’année prochaine (rires).» Le message est passé.

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