Ligue 1
Corentin Tolisso annonce où il va jouer la saison prochaine
@Maxppp
Sous contrat jusqu’en 2027 avec l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso arrive à un tournant de sa deuxième aventure en terres rhodaniennes. Mais le capitaine des Gones, qui a parfaitement rempli son rôle et qui a évoqué sa déception de ne pas participer au Mondial avec les Bleus (voir vidéo), a les idées claires pour la suite.
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«Est-ce que c’est la dernière fois qu’on me voit avec le maillot de l’OL ? Non, pas du tout. Il est beaucoup trop beau pour que je ne le remette pas l’année prochaine (rires).» Le message est passé.
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