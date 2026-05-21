PSG : Ousmane Dembélé annonce la couleur pour son avenir

À quelques jours d’une nouvelle finale de Ligue des Champions, le PSG est sur le pont. Le groupe peaufine ses entraînements et sa forme physique avant la grand-messe du 30 mai contre Arsenal, pendant que les blessés récupèrent pour être en condition. Achraf Hakimi, touché à la cuisse, et Ousmane Dembélé, en proie à un pépin au mollet, devraient être rétablis pour Budapest, mais il convient de rester vigilant, surtout avec le Ballon d’Or, souvent victime de son physique cette saison.

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Il a plutôt rassuré sur son état de santé. Après cette finale, il pourra penser à l’équipe de France, voire à un second Ballon d’Or en fonction des résultats en C1 et à la Coupe du Monde. À son avenir aussi, lui dont les négociations avec le PSG n’ont pas beaucoup évolué ces dernières semaines. Les discussions se poursuivent dans le calme après un premier refus de proposition, comme nous vous révélions en janvier dernier. L’attaquant de 28 ans a pourtant l’envie de poursuivre son aventure.

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«Je serai à 100% ici la saison prochaine»

Il l’affirme sur RMC ce jeudi soir. «Oui, j’ai deux ans de contrat encore (rires), jusqu’en 2028. Ça se passe très bien dans le club, je me sens très bien avec tout le monde, le staff, le président, les joueurs», explique le leader offensif du PSG. Il n’écarte pas du tout l’idée d’une prolongation. C’est même le contraire. «On va voir si on me propose un contrat (rires) mais je suis heureux au club et j’espère que ça continuera longtemps», insiste-t-il. Il ne se fait d’ailleurs aucune illusion sur son avenir immédiat.

«Je serai à 100% ici la saison prochaine, j’ai encore un contrat.» Ses déclarations ont au moins le mérite d’être clair. Le mercato d’Ousmane Dembélé devrait surtout être axé sur les négociations entre son agent et la direction du PSG. Il sera toujours là la saison prochaine «pour la 3e étoile ?», interroge Jérôme Rothen sur les ondes de la radio. «On espère.» Il y a déjà la seconde à aller chercher avec les Franciliens, et dans la meilleure condition physique possible.