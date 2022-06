Messi et Mbappé se remémorent leurs meilleurs moments de la saison

Fin de saison oblige, Kylian Mbappé et Lionel Messi sont revenus, pour le site du club, sur l'exercice écoulé. L'Argentin, qui découvrait la France et la Ligue 1, a vécu une année d'adaptation «: j’ai vécu plein de premières avec Paris. Je me souviens de ma première apparition à Reims. Il y a aussi eu ma première au Parc des Princes qui était très forte. Ensuite il y a eu mon premier but en championnat contre Nantes. J’ai aussi découvert la ville de Paris. J’ai vécu cette première année avec beaucoup d’émotions.» De son côté, Kylian Mbappé retient d'abord les nombreuses victoires acquises dans les dernières minutes (12) : «je retiens les matches que l’on a remportés en fin de partie, notamment en début de championnat .Ça nous a permis de vite creuser l’écart au classement.»

«Malgré le manque de repères en début de saison dû aux nombreux internationaux présents dans l’effectif, on a réussi à gagner pas mal de matches dans le temps additionnel. On a réussi à créer quelque chose, on ne connaissait pas ce genre de scénario et c’est ce qui nous a permis de nous mettre à l’abri rapidement en championnat. On a toujours dit qu’on voulait entrer dans l’histoire du Paris Saint-Germain et maintenant on fait aussi partie de celle du championnat de France. Personne n’a gagné plus de titres que nous. On est heureux de ce nouvel accomplissement. C’est un moment important dans l’histoire du Paris Saint-Germain», se félicitait le champion du monde 2018 qui a récemment prolongé son contrat avec le PSG.