Le Real Madrid a bouclé la prolongation de Jude Bellingham
Jude Bellingham et le Real Madrid ont trouvé un accord pour prolonger leur collaboration jusqu’au 30 juin 2031, selon AS. Arrivé à l’été 2023 en provenance du Borussia Dortmund, l’international anglais était initialement lié à la Casa Blanca jusqu’en 2029. Ce nouveau contrat s’accompagnera également d’une revalorisation salariale, à la hauteur de son importance dans l’effectif madrilène.
Les discussions, entamées en fin de saison dernière, auraient rapidement abouti à un accord entre les deux parties, le milieu de terrain étant pleinement épanoui dans la capitale espagnole. Après une première saison exceptionnelle, Bellingham a retrouvé son meilleur niveau après avoir été freiné par des problèmes à l’épaule, qui l’ont finalement conduit à une opération. Cette saison, le milieu de terrain affiche déjà trois buts et trois passes décisives en Liga, confirmant son rôle central dans le projet madrilène.
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