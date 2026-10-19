Crystal Palace a tranché pour Pierre Sage !

Malgré la lourde défaite 5-0 contre Brighton, Pierre Sage devrait conserver son poste d’entraîneur de Crystal Palace dans l’immédiat. Selon The Athletic, le club anglais n’envisage pas de changement à court terme et compte laisser du temps au technicien français pour redresser la situation. L’ancien entraîneur de l’OL devrait ainsi être sur le banc jeudi pour le déplacement en Ligue Europa face au Besiktas, puis dimanche contre Newcastle en Premier League. Les dirigeants restent toutefois préoccupés par les difficultés défensives de leur équipe, qui a encaissé 17 buts lors de ses sept premières journées de championnat. Avec sept points et une 14e place au classement, Palace estime néanmoins que la situation n’est pas encore irrémédiable.

La suite après cette publicité

La confiance accordée à Sage reste conditionnée aux résultats des prochaines rencontres. Le président Steve Parish est prêt à intervenir si aucun progrès n’est constaté, et une nouvelle contre-performance jeudi en Turquie pourrait accélérer la réflexion des dirigeants. Le technicien français doit notamment échanger avec le département sportif pour analyser les problèmes défensifs, dans un contexte compliqué par les blessures de Chadi Riad et Takehiro Tomiyasu, ainsi que par la suspension d’Axel Disasi. Nommé en juin après le départ d’Oliver Glasner, Sage a reconnu après la déroute face à Brighton ne pas savoir s’il parviendrait à redresser la situation. Pour l’heure, Crystal Palace privilégie donc la continuité, mais les prochains matchs seront déterminants pour l’avenir de l’entraîneur de 47 ans…