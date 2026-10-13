Menu Rechercher
Commenter
UEFA Youth League

Youth League : Lens arrache la victoire contre le Sporting CP

Par Aurélien Macedo
1 min.
Ballons de foot @Maxppp
Lens 3-2 Sporting CP

Après une défaite initiale contre le Slavia Prague (2-1), l’équipe U19 du Racing de Lens continuait sa campagne de Youth League. Les jeunes artésiens affrontaient le Sporting CP qui sortait d’un match nul contre Galatasaray (2-2). Et le match du jour a été animé. Gabriel Silva a lancé les Portugais sur de bons rails (1-0, 3e).

La suite après cette publicité

Après un premier acte fermé, tout s’est accéléré après l’heure de jeu. Jaheden Rocolat a égalisé pour Lens (1-1, 64e) mais Ellijah Mendy a marqué contre son camp et les Lions ont repris l’avantage (2-1, 74e). Cependant, Lens n’a pas abandonné et a renversé la donne via Nael Manoir (76e) et Boubacar Diakite (90e +2) pour s’imposer 3-2. De quoi bien se replacer.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Youth League
Lens
Sporting CP

En savoir plus sur

UEFA Youth League UEFA Youth League
Lens Logo Lens
Sporting CP Logo Sporting Clube de Portugal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier