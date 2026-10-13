Youth League : Lens arrache la victoire contre le Sporting CP

Après une défaite initiale contre le Slavia Prague (2-1), l’équipe U19 du Racing de Lens continuait sa campagne de Youth League. Les jeunes artésiens affrontaient le Sporting CP qui sortait d’un match nul contre Galatasaray (2-2). Et le match du jour a été animé. Gabriel Silva a lancé les Portugais sur de bons rails (1-0, 3e).

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Après un premier acte fermé, tout s’est accéléré après l’heure de jeu. Jaheden Rocolat a égalisé pour Lens (1-1, 64e) mais Ellijah Mendy a marqué contre son camp et les Lions ont repris l’avantage (2-1, 74e). Cependant, Lens n’a pas abandonné et a renversé la donne via Nael Manoir (76e) et Boubacar Diakite (90e +2) pour s’imposer 3-2. De quoi bien se replacer.