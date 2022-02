Ligue 1 : la programmation TV de la 29e journée

La LFP vient de dévoiler la programmation TV de la 29e journée. Les festivités débuteront le vendredi 18 mars avec un Saint-Etienne-Troyes en ouverture, à 21h.

La suite après cette publicité

Le lendemain, Lens et Nantes accueilleront respectivement Clermont et Lille. Enfin, plusieurs chocs à venir le dimanche 20 mars avec Monaco-PSG à 13h et OM-Nice à 20h45.

La programmation complète de la 29e journée

Vendredi 18 mars 2022 à 21h00 sur Prime Video

Saint-Etienne - Troyes

Samedi 19 mars 2022 à 17h00 sur Prime Video

RC Lens - Clermont

Samedi 19 mars 2022 à 21h00 sur Canal+ Décalé

FC Nantes - Lille

Dimanche 20 mars 2022 à 13h00 sur Prime Video

Monaco - PSG

Dimanche 20 mars 2022 à 15h00 sur Prime Video

Angers - Brest

Bordeaux - Montpellier

Lorient - Strasbourg

Rennes - Metz

Dimanche 20 mars 2022 à 17h05 sur Canal+ Sport

Reims - Olympique Lyonnais

Dimanche 20 mars 2022 à 20h45 sur Prime Video