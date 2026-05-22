Lorient : Loïc Féry estime avoir fait ce qu’il fallait pour garder Pantaloni

Début avril, Olivier Pantaloni annonçait son départ de Lorient, faute d’avoir pu trouver un accord à la hauteur de ce qu’il espérait. «Aujourd’hui, après deux ans de travail au FC Lorient, j’ai essayé de montrer qui j’étais, ce que j’étais capable de faire, je sens encore qu’il y a cette défiance, et à partir de là, je refuse de travailler dans ces conditions-là», confiait-il à Ouest-France.

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Si le club s’est mis à la recherche de son successeur, le président Loïc Féry assure qu’il aurait aimé poursuivre avec le Corse. Dans des propos rapportés par Ouest-France, il estime d’ailleurs avoir fait tout ce qu’il fallait pour le conserver. «Quand on fait une proposition à quelqu’un pour rester au club et qu’il ne reste pas, il y a évidemment beaucoup de déception. Mais j’ai aussi beaucoup de gratitude. On est très content de ce qui a été fait depuis le début du cycle. Après, on aurait préféré une continuité. Mais je respecte son envie de changer de club. De notre côté, on a fait en sorte de faire énormément d’efforts pour proposer ce qui nous semblait être un très beau contrat pour continuer à diriger le FC Lorient, avec beaucoup de clauses de performances.»