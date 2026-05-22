Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue 1

Lorient : Loïc Féry estime avoir fait ce qu’il fallait pour garder Pantaloni

Par Jordan Pardon
1 min.
Olivier Pantaloni à l'entrainement à Lorient @Maxppp

Début avril, Olivier Pantaloni annonçait son départ de Lorient, faute d’avoir pu trouver un accord à la hauteur de ce qu’il espérait. «Aujourd’hui, après deux ans de travail au FC Lorient, j’ai essayé de montrer qui j’étais, ce que j’étais capable de faire, je sens encore qu’il y a cette défiance, et à partir de là, je refuse de travailler dans ces conditions-là», confiait-il à Ouest-France.

La suite après cette publicité

Si le club s’est mis à la recherche de son successeur, le président Loïc Féry assure qu’il aurait aimé poursuivre avec le Corse. Dans des propos rapportés par Ouest-France, il estime d’ailleurs avoir fait tout ce qu’il fallait pour le conserver. «Quand on fait une proposition à quelqu’un pour rester au club et qu’il ne reste pas, il y a évidemment beaucoup de déception. Mais j’ai aussi beaucoup de gratitude. On est très content de ce qui a été fait depuis le début du cycle. Après, on aurait préféré une continuité. Mais je respecte son envie de changer de club. De notre côté, on a fait en sorte de faire énormément d’efforts pour proposer ce qui nous semblait être un très beau contrat pour continuer à diriger le FC Lorient, avec beaucoup de clauses de performances.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lorient
Olivier Pantaloni

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lorient Logo Lorient
Olivier Pantaloni Olivier Pantaloni
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier