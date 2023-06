Bundesliga : le Bayern Munich va frapper très fort pour son nouvel attaquant

La suite après cette publicité

Après une saison compliquée sur le plan sportif et également en dehors, le Bayern Munich veut repartir du bon pied. Pour cela, les dirigeants comptent sur Thomas Tuchel, qui a été maintenu malgré le départ du tandem Salihamidžić-Kahn, pour redevenir compétitif sur le premier plan européen. En ce sens, le club bavarois ne devra pas se louper sur le mercato estival. Interrogé au micro de BildTV, le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, n’a esquivé aucun sujet.

Concernant les départs, il a encore été clair au sujet de Lucas Hernandez, proche de rejoindre le PSG. «Nous sommes en discussion. C’est un joueur incroyablement bon, qui nous convient très bien, et c’est bien sûr notre souhait de le lier à nous à long terme (…) Si vous avez vu Lucas lors de la célébration du championnat à Munich, vous n’avez pas le sentiment qu’il soit particulièrement malheureux ici», a-t-il expliqué, avant d’évoquer le cas Pavard, également sur le départ : «il a montré de très bonnes performances et nous aimerions continuer avec lui».

À lire

Le Bayern Munich n’a pas encore dit son dernier mot pour Lucas Hernandez

Le Bayern Munich est prêt à dépenser beaucoup

Mais le sujet chaud du Bayern Munich est surtout le poste de buteur. L’objectif du club est de retrouver un numéro 9 de premier plan, et pour cela, Heiner assure que «le FC Bayern est en mesure de dépenser 100 millions d’euros, mais il faut que tout se passe bien lors du transfert. Nous cherchons un attaquant, mais ils sont difficiles à trouver. Ils sont tous très chers. Tout doit s’accorder», a-t-il ajouté, en confirmant les pistes évoquées par la presse. «Kolo Muani, Harry Kane, Osimhen, Vlahović. Nous regardons cela de près pour voir qui correspond le mieux au Bayern. Tuchel a également son mot à dire».

La suite après cette publicité

De quoi mettre la pression sur la concurrence et notamment le Real Madrid, également à la recherche d’un buteur pour succéder à Karim Benzema. «Nous allons dépenser beaucoup d’argent, mais jusqu’à présent, nous n’avons rien dépensé. Nous cherchons un attaquant et dès que nous aurons trouvé un joueur avec une certaine qualité, nous vous le ferons savoir», a ajouté Heiner. Pour le moment, le patron du Rekordmeister a confirmé l’arrivée de Konrad Laimer, déjà officialisé, et de Raphaël Guerreiro, libre depuis son départ de Dortmund.