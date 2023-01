Copa del Rey : Valence et Villarreal passent en 8e de finale

L’heure est aux 16es de finale de la Copa del Rey en Espagne. En attendant le déplacement du Real Madrid ce soir sur la pelouse du Club Polideportivo Cacereño, trois matchs avaient lieu un peu plutôt en ce début de soirée. Valence s’est imposé sans sourciller sur le terrain de La Nucia, pensionnaire du 3e échelon espagnol. Le club de Gennaro Gattuso l’a emporté 3-0 avec des buts signés Kluivert (3e), Moriba (31e) et Duro (72e).

En parallèle, Villarreal se déplaçait sur la pelouse de Carthagène, club de 2e division, et a su renverser une situation qui lui était défavorable à la pause. Mené par un but de Vazquez Perez (39e), le Sous-marin jaune s’est finalement largement imposé 5-1 grâce à Baena (49e), Danjuma (56e), Morales (61e), Chukwueze (85e) et Capoue (90e). En parallèle, dans le duel qui oppose l’Espanyol au Celta, les deux formations prennent le chemin de la prolongation après ce score de 1-1 (Paciencia, 15e pour Vigo, Puado, 53e, pour les Catalans) au terme des 90 minutes.

