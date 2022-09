La Fédération Brésilienne et Pelé soutiennent Vinicius Jr

Depuis ce matin, Vinicius Junior est au coeur d'une polémique sur fond de racisme en Espagne. Critiqué pour ses célébrations, le joueur du Real Madrid a été invité à arrêter «de faire le singe». Des propos qui ont choqué plusieurs de ses compatriotes. Ce soir, Pelé a tenu à soutenir le Merengue.

«Le football est la joie. C'est une danse. C'est plus que ça. C'est une vraie fête. Même si malheureusement le racisme existe toujours, nous ne laisserons pas cela nous empêcher de sourire. Et nous continuerons à combattre le racisme chaque jour de cette façon : nous battre pour notre droit d'être heureux et respecté», a écrit la légende brésilienne. La Fédération Brésilienne de Football a également apporté son soutien à son joueur via un message sur les réseaux. «Il y aura de la danse, des dribbles, mais surtout du respect. Jeudi soir, notre athlète Vinicius Jr a été la cible de propos racistes. La CBF est solidaire et insiste : #DanseAvecVini»