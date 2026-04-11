BL : le Bayern Munich terrasse Sankt Pauli et se rapproche du titre

Quatre jours après avoir battu le Real Madrid au Santiago Bernabéu en 1/4 de finale aller de Ligue des Champions, le Bayern Munich a balayé Sankt Pauli (0-5) pour le compte de la 29e journée de Bundesliga. Malgré une équipe remaniée, avec sept changements par rapport à mardi, les Bavarois de Vincent Kompany ont livré une prestation sérieuse face aux barragistes. Après seulement neuf minutes de jeu, Jamal Musiala plaçait une tête imparable pour Nikola Vasilj, à la suite d’un centre de Laimer. Le milieu offensif de 23 ans inscrivait alors le 101e but du club munichois en BL durant cet exercice 2025/2026, égalant ainsi le record établi lors de la saison 1971/1972.

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Un record que le Bayern a battu à la 53e minute, lorsque Leon Goretzka réalisait le break. Le milieu allemand s’est ensuite mué en passeur décisif pour Michael Olise (54e), auteur de son 17e but de la saison. Nicolas Jackson, titulaire à la place d’Harry Kane, marquait le quatrième but des Bavarois (65e) avant que Raphaël Guerreiro ne mette un terme au récital avec un cinquième but en fin de partie (88e). Avec cette 24e victoire après 29 journées et avec 12 points d’avance sur Dortmund (qui s’est incliné face à Leverkusen), le Bayern Munich est plus que jamais bien parti pour remporter son 35e titre de Champion d’Allemagne.