Un gardien donne un coup de poing en plein visage à un joueur en D2 espagnole

La fin de rencontre entre Huesca et le Real Saragosse a totalement dégénéré, provoquant une vive polémique en Espagne. Dans les dernières secondes, alors que l’arbitre consultait le VAR, le gardien argentin Esteban Andrada, déjà exclu pour une double sanction, a perdu son sang-froid. Après un premier accrochage, il s’est dirigé vers Jorge Pulido avant de lui asséner un violent coup de poing au visage, le mettant au sol et déclenchant une bagarre générale entre les deux équipes. La scène, particulièrement choquante, a rapidement enflammé les réseaux sociaux, d’autant que le défenseur espagnol est ressorti avec le visage très marqué.

La suite après cette publicité

L’incident pourrait coûter très cher au portier de Saragosse. Selon les règlements disciplinaires en vigueur, une telle agression, survenue à l’arrêt du jeu et avec une force jugée excessive, expose Andrada à une suspension comprise entre quatre et douze matches, à laquelle pourrait s’ajouter un match supplémentaire lié à son exclusion initiale. L’affaire, largement relayée dans les médias espagnols, suscite de nombreuses réactions et relance le débat sur la gestion des violences sur les terrains, certains observateurs appelant à une sanction exemplaire pour préserver l’image du championnat…