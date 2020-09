Liga : Osasuna s'impose facilement sur la pelouse du promu Cadix

La Liga faisait son grand retour aujourd’hui. Pour cette première journée de championnat, le promu Cadix recevait sur sa pelouse Osasuna, 10e du dernier exercice espagnol. Et l’arrivée dans l’élite était pour le moins compliquée pour Cadix. D’entrée de match, le serial buteur des Rojillos, Adrian ouvrait le score sur ce petit ballon piqué astucieux, qui finissait sa course au fond des filets (10e). Les minutes défilaient dans ce match et il était difficile de trouver quelque chose à se mettre sous la dent.

Il fallait attendre la 73e minute de jeu pour voir un semblant de réaction de la part des joueurs de Cadix. Pombo Escobar claquait un superbe missile qui prenait la direction du but, mais la belle envolée d’Herrera permettait à Osasuna de conserver son avance. Cherchant à conclure cette victoire, Ruben Garcia profitait d’un ballon perdu dans la surface pour battre le portier adverse (79e). Avec cette victoire (2-0), Osasuna prend les reines de la Liga aux côtés de Grenade.

