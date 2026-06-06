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Amical : le Portugal s’impose face au Chili

Par Kevin Massampu
1 min.
Portugal @Maxppp
Portugal 2-1 Chili

Pour le premier de ses deux matchs de préparation à la Coupe du Monde, le Portugal recevait le Chili, ce samedi soir à Algés. Une rencontre durant laquelle Cristiano Ronaldo était aligné d’entrée, tandis que Vitinha, João Neves, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos - qui ont remporté leur deuxième Ligue des Champions avec le PSG le week-end passé - étaient, eux, en tribunes. Au terme d’une première période dominée par les Portugais, les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge et avec un joueur en moins de chaque côté, après les expulsions de Leão et de Román.

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Après la pause, les joueurs de Roberto Martínez ont trouvé le chemin des filets, grâce au rentrant Gonçalo Guedes (58e), avant que Bruno Fernandes ne réalise le break (75e). En fin de partie, les Chiliens réduisaient la marque grâce à Lucas Cepeda (90e+1). Un but anecdotique puisque c’est bien la Seleçao qui est repartie de l’Estádio Nacional avec la victoire (2-1). Prochain match de préparation pour le Portugal, mercredi face au Nigeria, à une semaine tout pile de leur entrée en lice au Mondial face à la République démocratique du Congo.

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