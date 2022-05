Fin de saison pour Jean-Louis Leca après une altercation avec l'entraineur des gardiens

Alors qu'il avait purgé son deuxième match de suspension et qu'il devait retrouver les cages de Lens face à Monaco, le portier corse des Sang et Or, Jean Louis Leca manquera la fin de saison à cause d'une fracture au doigt survenue en tapant violemment dans une porte.

En effet, une altercation avec l'entraîneur des gardiens du club nordiste, Thierry Malaspina, avec qui ils se seraient attrapés par le col selon L'Equipe, aurait démarré à l'entraînement. Après avoir été séparé et être rentré aux vestiaires, l'ancien gardien de Bastia aurait déversé sa colère en assenant un coup de poing dans une porte. «Des mesures disciplinaires adaptées», seront prises par le RCL.