LdC : la finale 2027 se jouera à Madrid !

Depuis une semaine, on connaît l’identité des équipes qualifiées pour les 1/4 de finale de l’UEFA Champions League. Parmi elles, il y a le PSG, qui s’est débarrassé de Liverpool. Les hommes de Luis Enrique ont encore toutes leurs chances d’être au rendez-vous lors de la finale qui se jouera à l’Allianz Arena de Munich cette année. L’an prochain, en 2026, c’est Budapest qui accueillera la finale, à la Puskás Aréna. Après la Hongrie, l’UEFA va trancher en mai prochain concernant l’enceinte qui accueillera la finale de l’édition 2027.

Initialement, c’est San Siro à Milan qui avait été choisi avant que l’instance dirigeante du football européen décide de lui retirer l’organisation. Ce mercredi, la Cadena COPE explique que le Metropolitano, le stade de l’Atlético de Madrid, est le grand favori. «Le seul rival sera le stade olympique de Bakou, d’une capacité de 68 000 places, qui a accueilli la finale de la Ligue Europa 2019 et quatre matchs de l’Euro 2020», précise le média ibérique. De son côté, El Chringuito va plus loin et assure que «la finale de la Ligue des champions 2027 aura lieu au Metropolitano.» Verdict dans quelques semaines…