Liga : incroyable remontada du Betis à Elche dans un match fou

Le Betis revient de très loin dans une histoire de rouges et de penaltys. Ce vendredi, pour lancer la 23e journée de Liga, le Real Betis de Nabil Fékir, titulaire en n°10 chez les Verdiblancos, a arraché la victoire à Elche (3-2) au terme d’une folle partie. Les Franjiverdes pensaient avoir fait le plus dur, en l’espace de deux minutes, après l’ouverture du score précoce signée Fidel Chaves sur penalty (7e), puis le but du break de Lucas Boyé (9e). Mais le carton rouge récolté par Lisandro Magallan peu avant l’heure de jeu pour une main en tant que dernier défenseur, face à Fékir, a tout changé (57e).

La suite après cette publicité

Alors que Pape Cheikh Diop venait lui aussi d’être expulsé malgré sa présence sur le banc, Borja Iglesias a sonné la révolte en transformant un penalty (65e), juste avant que Juan Miranda ne remette les deux équipes à égalité d’un centre touché par… personne, mais terminant sa course au fond des filets (68e). Les hommes de Manuel Pellegrini ont finalement réussi à l’emporter. Si Iglesias a vu son deuxième penalty du soir être repoussé par le portier adverse (88e), Willian Jose n’a lui pas tremblé au moment de se présenter au point de penalty, à la suite d’une main d’Enzo Roco dans la surface lui ayant valu un deuxième jaune pour laisser les siens à 9 contre 11. Victoire renversante du Betis, qui enchaîne un troisième succès de suite en championnat et revient à une unité du Top 4. Dynamique inverse pour Elche, battu pour la troisième fois de rang en Liga.

À lire

Barça : Ansu Fati s’est blessé