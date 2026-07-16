Argentine : Lionel Messi règle ses comptes après la victoire historique contre l’Angleterre

Entre les souvenirs des Malouines et le fantôme de la "main de Dieu" quatre ans plus tard, un match Angleterre - Argentine revêt toujours une dimension particulière. Plus de 20 ans après la dernière confrontation entre les deux nations (l’Angleterre s’était imposée 3-2 en amical en 2005), les Three Lions et l’Albiceleste se sont recroisées hier soir dans le cadre des demi-finales de Coupe du Monde.

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Une rencontre qui a tourné à l’avantage de l’Argentine, pourtant menée au score jusqu’à la 85e minute. Le coaching de Thomas Tuchel, qui avait décidé de faire entrer deux défenseurs (Konsa et Burn) pour tenir le score dès la 72e minute de jeu, mais surtout le génie de Messi, auteur de 2 passes décisives, ont bien aidé le tenant du titre dans sa quête d’une troisième finale de Coupe du Monde sur les quatre dernières éditions.

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«On savait qu’on était meilleurs qu’eux sur le plan du football»

Homme de peu de mots généralement, Lionel Messi a pris la parole face à la presse à l’issue de la rencontre, et il avait des choses à dire. «Si on avait perdu contre l’Angleterre, ça aurait déchaîné du monde et certains auraient dit des conneries. On ne leur a pas donné cette chance. On savait qu’on était meilleurs qu’eux sur le plan du football. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent, regardez comment on a dominé l’Angleterre alors qu’on perdait. Ce match reste spécial de par tout ce qu’il représente, et on devait le gagner », a lancé la Pulga, qui a confié avoir préparé ce Mondial pendant un an.

Questionné au sujet des soupçons de traitement de faveur de la part de la FIFA et de l’arbitrage, Messi a encore tenu des mots forts : «c’est absurde de remettre en question ce qu’on a réalisé. On a atteint 5 finales de suite, et 2 finales de Coupe du Monde d’affilée, ça prouve le niveau de notre équipe. On a été la meilleure nation au monde ces dernières années, que ça plaise ou non. Et peu importe ce que certains peuvent penser ou dire, personne ne nous a offert quoi que ce soit. Tout ce qu’on a, on est parti le chercher sur le terrain.» Les Argentins auront maintenant à coeur d’aller décrocher un deuxième titre mondial de suite, ce que personne n’a réalisé depuis le Brésil de Pelé (1958 et 1962).