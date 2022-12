CdM 2022, EdF : la mise au point de l'ex-conseiller de Karim Benzema

La suite après cette publicité

Mise au point. Alors que Karim Benzema a décliné l'invitation d'Emmanuel Macron pour se rendre au Qatar et soutenir l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde 2022, ce dimanche (16 heures), les rumeurs fusent sur le cas du Ballon d'Or 2022 en sélection. Blessé juste avant le début du Mondial et contraint de déclarer forfait, le Nueve serait en conflit avec Didier Deschamps, qui s'agace d'ailleurs des questions posées sur la star du Real Madrid. Ses moindres faits et gestes sont épiés et disséqués par le monde du football et ses fans.

Son ancien conseiller, Karim Djaziri, a en tout cas tenu à mettre les choses au clair pour ceux qui auraient des doutes au sujet de la volonté de KB9. « Je rappelle à certains que demain la France joue une finale de Coupe du Monde, faut être derrière tous les joueurs qui seront sur le terrain pour nous ramener une 3ème étoile et laisser tranquille Benzema, qui sera plus que jamais derrière les Bleus pour lui offrir le titre qui lui manque. » Rappelons qu'en cas de succès de la France face à l'Albiceleste dans les prochaines heures, Benzema, qui figure toujours sur la liste des Bleus, serait officiellement sacré champion du monde.