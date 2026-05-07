L’OM, Roberto De Zerbi, son mercato : l’ancien flop Ismaël Koné vide son sac

Cette nouvelle saison des Marseillais est folle. De la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe aux multiples échecs du groupe dirigé par Habib Beye, en passant par les départs de Roberto De Zerbi et de Pablo Longoria, le vrai-faux départ de Medhi Benatia et bien d’autres choses, l’Olympique de Marseille est passé par tous les états en 2025-26. Et ce n’est pas encore terminé. Certains joueurs doivent se dire qu’ils ont certainement bien fait de quitter le navire durant le dernier mercato. Ce n’était pas forcément la volonté première d’Adrien Rabiot. Mais après sa rixe dans les vestiaires à Rennes, le Duc a parfaitement su rebondir à l’AC Milan, où il est jugé indispensable. Son adversaire sur le ring, Jonathan Rowe, peut en dire autant. Il s’éclate du côté de Bologne, lui qui est déjà courtisé par plusieurs équipes. L’Italie raffole aussi d’Ismaël Koné.

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Un passage compliqué à l’OM

Un joueur qui a connu certaines difficultés dans la cité phocéenne. Arrivé au mercato d’été 2024, l’ancien joueur de Watford n’avait pas vraiment eu beaucoup d’occasions pour s’exprimer. Neuf matches toutes compétitions confondues, avant d’être prêté au Stade Rennais. Une fois la saison terminée, il a fait l’objet d’un prêt payant de 2,5 M€ à Sassuolo avec une obligation d’achat (en cas de maintien) à hauteur de 10 M€ et un pourcentage en cas de revente pour l’OM. En février, l’écurie italienne a levé son option d’achat et a bouclé son arrivée définitive pour 13 M€. Il faut dire que Sassuolo a souhaité le blinder au plus vite le Canadien de 23 ans, auteur d’une belle année en Serie A où il est déjà devenu une valeur sûre après 33 apparitions toutes compétitions confondues (32 titularisations, 6 buts). En effet, de nombreux clubs sont déjà en train de frapper à la porte du joueur sous contrat jusqu’en 2030.

Parmi eux, on retrouve l’AC Milan. Il y a quelques jours, La Gazzetta dello Sport a révélé que les Rossoneri comptent sur une vente de Youssouf Fofana cet été afin de recruter l’ancien joueur de l’OM. Un footballeur et un homme heureux comme il l’a avoué ce jeudi lors d’un long entretien à la GdS. Il a d’ailleurs commencé par expliquer ce qu’il savait de Sassuolo avant d’y signer. «Je connaissais Berardi. À l’Euro 2021, il était en pleine forme. En cherchant son équipe, j’ai découvert Sassuolo. Dès lors, j’ai toujours suivi ses résultats, même sans savoir dans quelle zone il évoluait. Mais croyez-moi, hors d’Italie, Sassuolo rime avec Berardi. J’ai trouvé ici un club qui m’a soutenu à tous les niveaux. Je n’avais qu’une seule idée en tête : prendre du plaisir et bien jouer. Et la saison a même dépassé mes espérances.» Au-delà de son impact dans l’entrejeu et sur le jeu, il a empilé les buts. Six. Ce qu’il n’avait jamais fait auparavant.

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Koné lâche ses vérités sur RDZ et Marseille

« C’est vrai. À Sassuolo, j’ai compris que je devais changer mon approche du jeu, même en dehors du terrain. Je me suis entraîné avec l’équipe, puis je rentre chez moi où un préparateur physique m’attend. Je travaille avec lui tous les jours dans une pièce de la maison aménagée en salle de sport. Ce sont ces détails qui font la différence. Par rapport à avant, je fais attention à mon alimentation et à mon sommeil. Je fais tout mon possible pour être un meilleur joueur. Les buts en sont une des conséquences.» De quoi réjouir son entraîneur Fabio Grosso. «Nous avons une relation excellente. C’est une relation humaine, pas seulement technique. Je communique facilement avec lui. Grosso comprend où je veux aller, où j’ai besoin de progresser. En plus d’être un excellent entraîneur, c’est une personne formidable. Quand on travaille avec des gens comme lui, tout est plus facile.»

Avant lui, Koné a évolué sous les ordres d’un autre technicien italien. Roberto De Zerbi. «Nous sommes deux passionnés de football, mais avec des visions différentes. Il est vraiment incroyablement passionné. À l’époque, je traversais une période difficile et je n’étais sans doute pas en mesure de lui donner immédiatement ce qu’il attendait. J’ai passé de très bons moments à Marseille. Ce fut une expérience formidable. Je me souviens du talent de mes coéquipiers et de la chaleur des supporters. Je ne serai jamais assez reconnaissant pour ce que j’ai vécu là-bas, même si les choses ne se sont pas passées comme je l’espérais. Je ne dirai jamais de mal de Roberto. Il aurait peut-être pu être plus patient avec moi, et j’aurais pu éviter de réagir. Ce sont des choses qui arrivent. C’était une dispute comme il y en a tant d’autres. Il veut toucher le ballon une ou deux fois au milieu de terrain, mais j’ai besoin d’un peu de liberté. Je veux participer au jeu. Il le savait, mais ce jour-là, il s’est mis en colère. »

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Un transfert dans un gros club cet été ?

Il a ensuite évoqué la diffusion de la vidéo de cette discussion. «C’était la décision de Marseille. Je ne savais pas qu’ils l’incluraient dans le documentaire célébrant cette saison si particulière, celle du retour en Ligue des Champions. Cet épisode ne m’a pas changé. Je sais d’où je viens. J’étais désolé que cela puisse avoir un impact sur mon entourage. Et il y a quelque chose que personne ne sait (…) Il y a deux semaines, je suis allée à Londres avec deux coéquipiers. J’y ai rencontré Roberto, qui m’a serré fort dans ses bras. Nous avons parlé de tout et de rien, comme si de rien n’était. Parfois, les réseaux sociaux et les médias donnent une importance démesurée à tout.» Le Canadien n’est pas forcément rancunier, lui qui avance sereinement vers un été 2026 qui risque d’être agité. Concernant son avenir, il a avoué ne pas encore savoir bien plus.

« Honnêtement, je ne sais pas. On verra bien, mais je me concentre sur ce que j’ai à faire. Je suis heureux d’être à Sassuolo et d’avoir la confiance du club. Et puis, il y a la Coupe du Monde. » Un tournoi auquel il participera pour la deuxième fois. « Je suis très surpris de l’absence de l’Italie, car votre équipe nationale est très talentueuse. Je suis heureux. J’ai participé à la Coupe du Monde au Qatar et j’ai une vingtaine de matches à mon actif. J’ai maintenant une meilleure compréhension de l’événement. Il y a trois mois, je ne me rendais pas compte de l’ampleur de ce que nous allons vivre et organiser. La dernière fois que j’étais au Canada, j’ai ressenti l’enthousiasme général. J’ai hâte que ça commence, car l’équipe a progressé, et moi aussi. Je sais à quel point je me suis amélioré ces quatre dernières années, et je remercie Dieu de me donner à nouveau cette opportunité.» La vie après l’OM se passe plutôt bien pour Koné.