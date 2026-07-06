Angleterre : Jordan Henderson forfait pour la fin du Mondial !

C’est ce qu’on appelle une blessure bête. Alors que les joueurs anglais célébraient avec leurs fans au pied du virage, l’ancien milieu de Liverpool s’est visiblement cassé le poignet en retombant mal après avoir enjambé les panneaux publicitaires. Les images de sa chute tournent sur le web et on voit clairement le bras céder au niveau du poignet…

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Selon The Athletic, Jordan Henderson ne pourra plus participer à la Coupe du Monde car il doit subir une opération pour soigner cette blessure. C’est un coup dur pour l’ancien capitaine de Liverpool, âgé de 36 ans, qui était resté sur le banc contre le Mexique, et qui comptait juste une apparition, de 7 minutes, face au Panama jusque-là.