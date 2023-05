PSG : Marquinhos vide son sac après sa prolongation

La suite après cette publicité

Voilà déjà dix ans qu’il est au PSG. Autrefois adulé puis chahuté par les supporters désormais, le défenseur brésilien fait partie des meubles du club de la capitale et connaît bien les zones de turbulence qui animent le quotidien de ce dernier. Pourtant, ce vendredi, son avenir a été entériné : l’ancien de la Roma restera à Paris jusqu’en 2028 s’il va au bout de son nouveau bail. Une grande satisfaction pour le joueur qui pourrait accroitre sa légende au sein du club probablement undécuple champion de France. Interrogé par L’Equipe à l’occasion de sa prolongation, "Marqui" s’est exprimé sur l’évolution du club parisien. Arrivé au début de l’ère QSI, le natif de Sao Paulo est un témoin privilégié de cette dernière : «Si on regarde uniquement le négatif, on peut toujours trouver des choses à améliorer, mais le club a beaucoup grandi. Depuis que je suis arrivé, en dix ans j’ai vu l’évolution…»

En prolongeant avec le PSG, Marquinhos s’assure une place dans l’histoire du club en pouvant devenir le joueur le plus capé du PSG. N’étant plus qu’à 31 rencontres de dépasser Jean-Marc Pilorget, le défenseur n’aura plus qu’à dépasser Marco Verratti dont l’avenir est incertain dans la capitale. Alors qu’il avait éprouvé des velléités de départ par le passé, Marquinhos s’est ainsi engagé sur le long terme avec le PSG et est revenu sur les raisons qui l’ont amené à prolonger au PSG ces dernières semaines: «Pour moi, c’était très clair, très facile. J’ai un lien super fort avec le PSG, de dix saisons. Le club a aussi montré le respect et la confiance qu’il avait pour moi.» Des valeurs qui lui permettent de se sentir estimé au sein du projet parisien parfois brinquebalant ces derniers temps.

À lire

PSG : Nasser Al-Khelaïfi sera présent à Auxerre

Une relation tumultueuse avec les fans du PSG

Et même si Marquinhos se sent respecté par les dirigeants parisiens, il ne ressent pas toujours ça avec les fans du club. Vu comme le successeur de Thiago Silva à ses débuts, l’international auriverde manque parfois d’assurance dans les grands rendez-vous parisiens depuis le départ de son mentor et compatriote. Des déboires qui lui sont souvent reprochés par une frange de supporters parisiens. Parfois jugé trop défaillant dans le leadership pour être le capitaine du PSG, Marquinhos regrette cette forme d’ingratitude et pense mériter son statut : «Quand tu as un mauvais moment, ça marque beaucoup l’image d’un joueur. Les gens oublient vite tout ce qu’on a fait avant, tout ce qu’on a fait pour le club. (…) Les gens veulent créer des situations de tension dans le vestiaire. Je ne suis jamais allé voir le président ou l’entraîneur pour leur demander d’être capitaine. Ils m’ont choisi pour ce que je fais au quotidien et ce que je représente pour le club. »

La suite après cette publicité

De plus, certains actes ont parfois terni sa relation avec ses derniers, à l’image de son discours encourageant ses coéquipiers à ne pas aller les voir lors de la défaite en déplacement à Monaco en février dernier (3-1). Alors que certains membres du CUP ont également déserté les coursives d, la désinvolture reprochée par ces derniers envers leurs joueurs a parfois été symbolisée par leur capitaine. «On connaît la force de notre public, clarifie ce dernier. Dans les moments difficiles, il faut toujours rester ensemble. S’ils sont tristes ou fâchés, il ne faut pas qu’ils pensent que nous ne sommes pas touchés et qu’on rentre à la maison en étant heureux. Quand on perd, on est tristes, énervés…» Alors que le PSG a goûté à la défaite trop de fois cette saison pour leurs ambitions, nul doute que Marquinhos aura à cœur de faire mieux jusqu’en 2028.