Ballon d’Or : Kylian Mbappé prend très cher en Espagne

Kylian Mbappé est en campagne. Le Français multiplie les sorties médiatiques concernant le Ballon d’Or 2026, lui qui estime qu’il est un candidat crédible au titre. En Espagne, son attitude agace certains journalistes. C’est le cas d’Antonio Romero, qui officie sur la Cadena SER. « Tous ses buts n’ont mené à aucun titre majeur. Il devrait dire : “Ce que je veux, c’est gagner des titres avec le Real Madrid, même si c’est le gardien qui marque.” La seconde moitié de saison de Mbappé l’an dernier a été catastrophique ; il pensait à lui-même et non au Real Madrid. »

La suite après cette publicité

Puis, son collègue Jesus Gallego est revenu sur les sifflets des fans madrilènes, qui visent KM10 mais aussi Vinicius Jr. « Ils sifflent parce qu’ils voient une équipe dominer et deux joueurs qui se contentent de flâner. Mourinho a un gros problème. Quand il a entendu les sifflets l’autre jour, il a dû être abasourdi.» Un problème de plus à régler pour le Special One à Madrid.