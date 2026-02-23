Menu Rechercher
Real Madrid-Benfica : l’UEFA craint le pire entre Vinicius et Prestianni

Gianluca Prestianni @Maxppp
L’UEFA surveille de près la situation qui pourrait jeter une ombre sur le match retour très attendu au Santiago Bernabéu entre le Real Madrid et Benfica. L’instance européenne s’inquiète de la possibilité que Vinicius Jr et Gianluca Prestianni refusent de se saluer lors du protocole d’ouverture, un geste qui serait jugé négatif pour l’image de la compétition selon la Cadena SER. Le simple scénario de ce manque de courtoisie a déjà provoqué un climat de tension au sein de l’organisation, qui envisage même la possibilité d’une sanction à l’encontre de Prestianni, pouvant aller jusqu’à l’empêcher de jouer le match.

Toutefois, une décision disciplinaire aussi rapide serait exceptionnelle et peu conforme aux délais habituels de l’UEFA. Un communiqué officiel est attendu dans les prochains jours pour clarifier la situation. Malgré cette inquiétude, Benfica et le Real Madrid suivent l’affaire avec prudence, Prestianni ayant déjà transmis sa version pour tenter d’apaiser les tensions.

