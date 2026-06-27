Pronostics Panama-Angleterre : le coup parfait à tenter ce 27 juin

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Pour cette dernière journée de la phase de poules de la Coupe du Monde 2026, le groupe L sera intéressant à suivre. Car l’Angleterre, après avoir enthousiasmé la planète avec son joli match face à la Croatie, a déçu face au Ghana, avec un triste 0-0. Pour entériner l’affaire, il faudra battre le Panama, adversaire plus faible. Cela ne devrait pas poser un trop gros problème à la bande à Thomas Tuchel. Pour optimiser vos gains sur ce match, la rédaction de FM a sélectionné la formule la plus intéressante et le coup parfait à tenter autour de ce Panama-Angleterre, à savoir : le pari "L’Angleterre mène de 2 buts ou gagne + Harry Kane marque 2 buts ou plus" coté à 3,30 chez Winamax qui vous rembourse votre 1er pari en CASH jusqu’à 100€ s’il est perdant !.

Car oui, si l’on parle beaucoup de Kylian Mbappé et Lionel Messi depuis le début de la Coupe du Monde, Harry Kane est tapi dans l’ombre, avec deux buts au compteur, inscrits contre la Croatie. Et après avoir peiné face au Ghana, il aura à coeur de profiter d’une adversité plus faible pour scorer un maximum. On peut sans mal imaginer que l’Angleterre parviendra à prendre le large dans cette rencontre déséquilibrée.

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